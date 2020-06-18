Огромную нелегальную свалку в Горелово выявили экологи-активисты

Тонны строительного мусора оказались нелегально выброшены в промзоне в Горелово, рядом с рекой Большая Койровка.

В четверг, 18 июня, активисты межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый Фронт» обнаружили крупную свалку в Ломоносовском районе области.

Нелегальная свалка находится в районе промзоны Горелово. Строительные отходы занимают порядка 1,1 га территории, а высота навалов достигает 3-4 метров.

В 200 метрах к северо-востоку от нее была выявлена еще одна нелегальная свалка, также со строительными отходами.

По словам председателя МОО «Зеленый Фронт» Сергея Виноградова, на момент проверки на свалке не было людей и техники, а заезд был перекрыт. Он отметил, что организация возьмет под контроль участок и направит обращения в природоохранные ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свалка с токсичными отходами на Дальневосточном привела к уголовному делу.