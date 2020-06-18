Генпрокуратура РФ озвучила самые коррупционные регионы страны: Петербурга среди них нет

За прошлый год значительно увеличилось количество преступлений, совершенных организованными группами (+17%), связанных с откатами в сфере закупок (+74%) и фактами взяточничества (+11%). Фото: pixabay.com

За прошлый год значительно увеличилось количество преступлений, совершенных организованными группами (+17%), связанных с откатами в сфере закупок (+74%) и фактами взяточничества (+11%). Фото: pixabay.com

Генеральная прокуратура Российской Федерации составила перечень наиболее коррупционных регионов государства.

В частности, за прошлый год коррупционная преступность осталась в пределах тех же показателей, что и в 2018 году — 21,1 преступления на 100 тысяч населения России. В четверг, 18 июня, информацию, подготовленную главой ведомства Игорем Красновым, опубликовали РИА Новости.

Тем не менее, десятку регионов, где чаще всего встречаются случаи коррупции, возглавляет Мордовия. По соседству с ней — Чувашия и Камчатка. Кроме того, печально обстоит дело в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях. В них уровень коррупционной преступности варьируется от 26,31 до 29,68 случаев на 100 тысяч населения.

Наименее коррумпированными оказались Ингушетия, Хакасия и Алтайский край. В десятку также попал Санкт-Петербург. В этих регионах коэффициент коррупционных преступлений колеблется от 6,41 до 9,94.