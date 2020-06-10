Экс-глава МО «Невский округ» проведет 2,5 года в колонии за взятки

Невский районный суд Северной столицы приговорил Алексея Самойленко, экс-главу муниципального округа «Невский округ» к тюремному сроку за взяточничество.

Об этом в среду, 10 июня, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Чиновник согласился сотрудничать со следствием и полностью признал вину. Ввиду этих обстоятельств суд избрал ему наказание в виде заключения в колонии строгого режима на 2,5 года, а также на три года лишил возможности работать в государственных органах либо заниматься должности, включающие в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия.

Кроме того, две квартиры на улице Подвойского, которого, по версии следствия, Самойленко получил в качестве взятки, изъяты в государственную собственность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что должностное лицо «МЭС Северо-Запад» задержали за покушение на взятку в 100 миллионов рублей.