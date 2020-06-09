Топ-менеджер «МЭС Северо-Запад» задержан за покушение на взятку в 100 млн рублей

В Ленинградской области задержали сотрудников филиалов «Россетей» и «Магистральных электрических сетей Северо-Запад», занимающие высокие посты, за покушение на взятку в особо крупном размере.

Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в областном управлении Следственного комитета России. По информации правоохранителей, задержаны директор по развитию и глава отдела по договорам «МЭС Северо-Запад». Следствие предполагает, что указанные лица сговорились с целью согласования сделки присоединения «НОВАТЭК — Усть-Луга» к электроподстанции «Слободка», подконтрольной АО «Усть-Луга Ойл».

За успешное согласование задержанные требовали 100 миллионов рублей. Сотрудники Следкома совместно с представителями ФСБ провели обыски в квартирах подозреваемых и предполагаемых посредников. Обыски также прошли в офисах «МЭС Северо-Запад» и «НОВАТЭК — Усть-Луга».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к официальному дилеру Mercedes-Benz в Петербурге пришли с обысками по делу о незаконной банковской деятельности.