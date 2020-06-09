В Петербурге ожидается гроза и +29

Во вторник, 9 июня, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Пройдет кратковременный дождь. В МЧС предупредили, что в отдельных районах ожидается гроза.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, при грозе его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать от +17 до +19 градусов, днем воздух прогреется +29 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.