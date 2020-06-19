В Петербурге организациям, помогающим мигрантам, предоставят субсидии

Некоммерческие организации, оказывающие помощь в адаптации мигрантов, получат помощь от Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В 2020 году им предоставят субсидии на реализацию мероприятий, направленных на бытовую, языковую и социокультурную адаптацию мигрантов, а также на профилактику экстремизма и развитие гражданского единства.

«Постановление принято с целью поддержки социально ориентированных НКО за счет средств городского бюджета в форме субсидии», — пояснили в пресс-службе Смольного.

В Администрации Петербурга уточнили, что субсидии смогут получить НКО, которые победят в конкурсном отборе. На государственные муниципальные учреждения данная мера поддержки не распространяется.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о проблемах, с которыми столкнулись мигранты в Петербурге во время пандемии коронавируса.