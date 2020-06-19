В Агалатово спасатели тушили деревянный двухэтажный дом

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Загорелся частный двухэтажный дом в деревне Агалатово.

В ликвидации пожара участвовали местная пожарная команда и две пожарно-спасательные части, сообщается в группе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское» в социальной сети «Вконтакте».

Сообщение о пожаре поступило 18 июня, в 20:40. На место происшествия прибыли дежурный караул ПСС Агалатово, пожарно-спасательные части №147 и №94.

Огонь охватил второй этаж постройки. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части тушили двухкомнатную квартиру в Московском районе Петербурга. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.