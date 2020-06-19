Петербуржец надругался над восьмилетней дочерью

Петербуржец надругался над восьмилетней дочерью
Девочка 2012 года рождения. Фото: Pixabay

В Невском районе Петербурга местный житель надругался над восьмилетней дочерью. Об этом рассказала мать девочки.

В четверг, 18 июня, женщина обратилась к правоохранителям. Она заявила, что около двух месяцев назад сожитель ее знакомой совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их дочери 2012 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, об этом женщина узнала в ходе беседы в гостях. Заявительница добавила, что предполагаемый злоумышленник трогал несовершеннолетнюю за гениталии через одежду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Северной столицы изнасиловали на пляже после распития спиртных напитков. Она выпивала с тремя малознакомыми мужчинами в Сестрорецке, а потом один из них захотел продолжения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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