Петербурженку изнасиловали на пляже в Сестрорецке после алкогольного застолья

В 100 метрах от дома №2 по улице Андреева была обнаружена 35-летняя пострадавшая. Фото: google.ru/maps

В 100 метрах от дома №2 по улице Андреева была обнаружена 35-летняя пострадавшая. Фото: google.ru/maps

В Курортном районе Петербурга правоохранители разыскивают злоумышленника, который на пляже изнасиловал горожанку. Она выпивала с тремя малознакомыми мужчинами, а потом один из них захотел продолжения.

Инцидент произошел в среду, 17 июня, у кафе «Акватория». Около 5 часов утра в отдел полиции поступило сообщение об изнасиловании на пляже.

Как стало известно gazeta.spb.ru,прибывшие полицейские обнаружили у дома №2 по улице Андреева 35-летнюю петербурженку. Безработная женщина рассказала, что распивала спиртное с мужчинами, после чего один из них ее изнасиловал. Женщина назвала данные злоумышленника и его приметы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Петербурга изнасиловали в ее квартире на Среднеохтинском проспекте. Пострадавшая рассказала, что неизвестный вместе с ней проник к ней домой, применив физическую силу.