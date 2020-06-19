В Луге задержали водителя автобуса, который «трогал» школьницу

В Луге задержали водителя автобуса, который &#171;трогал&#187; школьницу
Инцидент произошел в автобусе. Фото: Pixabay

В Лужском районе Ленобласти стражи порядка задержали водителя автобуса, которого подозревают в приставаниях к школьнице. Злоумышленник «трогал» несовершеннолетнюю.

Об этом стало известно в четверг, 18 июня. В отдел полиции обратилась 29-летняя женщина с заявлением о том, что днем ранее водитель общественного транспорта во время движения из поселка Красный Маяк в деревню Большая Дивенка совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2006 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина уточнила, что предполагаемый злоумышленник «трогал ее за грудь и бедра».

В этот же день полицейские задержали 58-летнего подозреваемого в Луге, он помещен в изолятор. По факту совершения насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга надругался над восьмилетней дочерью.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
насильственные действие сексуального характера полиция уголовное дело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге поймали распространителя порно через соцсеть
В Неве нашли труп пожилого марийца
В Луге задержали водителя автобуса, который «трогал» школьницу
В Петербурге за неделю от укусов клещей пострадали 622 человека
Погибший от удара молнии юный житель Колпино отдыхал на Финском заливе с ...
Надо быть спокойным и упрямым
Суд продлил арест расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову
Суд отправил петербуржца в колонию за покушение на сбыт кокаина