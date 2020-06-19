В Луге задержали водителя автобуса, который «трогал» школьницу

В Лужском районе Ленобласти стражи порядка задержали водителя автобуса, которого подозревают в приставаниях к школьнице. Злоумышленник «трогал» несовершеннолетнюю.

Об этом стало известно в четверг, 18 июня. В отдел полиции обратилась 29-летняя женщина с заявлением о том, что днем ранее водитель общественного транспорта во время движения из поселка Красный Маяк в деревню Большая Дивенка совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2006 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина уточнила, что предполагаемый злоумышленник «трогал ее за грудь и бедра».

В этот же день полицейские задержали 58-летнего подозреваемого в Луге, он помещен в изолятор. По факту совершения насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга надругался над восьмилетней дочерью.