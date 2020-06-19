В Петербурге поймали распространителя порно через соцсеть

В июне правоохранителям сообщили о неизвестном, который распространял порнографические изображения, в том числе несовершеннолетних, и совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. Злоумышленник орудовал в соцсети «ВКонтакте».

В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка установили временно безработного мужчину. В пятницу, 19 июня, его задержали в квартире на Красногородской улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, его изобличили в том, что в неустановленный период времени злоумышленник в Сети пересылал материалы порнографического характера кругу лиц, который к настоящему моменту не установлен.

В ходе обысков они изъяли телефон, два цифровых носителя, флэш-накопитель, micro-SD и патрон. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании в Луге водителя автобуса, который «трогал» школьницу.