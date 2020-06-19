В Петербурге и Великом Новгороде стали чаще пользоваться Skylink

Tele2 зафиксировала рост заявок на подключение к сети Skylink в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Высокоскоростной интернет подключали частные клиенты, перебравшиеся на дачи, и бизнес для организации удаленной работы сотрудников. 65% заявок пришлось на цифровой канал продаж.

Весной 2020 года существенно выросла востребованность связи Skylink. В Петербурге и Ленинградской области число подключений в апреле и мае в сравнении с январем и февралем 2020 года выросло в 3 раза, в Новгородской области – в 3,8 раз. При этом выросло число заявок через сайт Skylink. Их доля составила 65%. Увеличилось количество новых клиентов, пришедших по совету знакомых.

С началом дачного сезона выросла интернет-активность пользователей Skylink. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области интернет-трафик в мае в сравнении с январем вырос в 7 раз, в Новгородской области – в 4 раза. Наиболее востребованным среди новых пользователей стал тариф Skylink XL. Услуга включает безлимитный доступ в интернет вне зависимости от времени суток. Абонентская плата составляет 990 рублей в месяц.

Skylink также востребован среди корпоративных клиентов. В апреле и мае роутеры Skylink активно использовали для организации удаленной работы сотрудников. Одним из клиентов стала крупная энергетическая компания, которая с помощью технологии LTE-450 смогла обеспечить стабильным сигналом отдаленные объекты в Новгородской области, где отсутствует любая другая мобильная связь.

Напомним, Tele2 – единственный мобильный оператор в России, который использует диапазон частот 450 МГц для расширения зоны покрытия сети LTE. Услуги интернета под брендом Skylink доступны в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Тверской и Новгородской областях.

С помощью фирменных роутеров пользователи Skylink получают доступ к скоростному мобильному интернету даже в самых отдаленных районах, в дачных и коттеджных поселках. Роутеры Skylink работают во всех частотных диапазонах сети LTE Tele2 (800, 1800, 2600 и 450 МГц), что позволяет клиентам пользоваться услугами связи по домашним тарифам во всех регионах присутствия оператора.