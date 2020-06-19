Китаянка родила близнецов с интервалом в 10 лет

Братья-близнецы появились на свет с разницей в 10 лет. Фото: pixabay.com

Братья-близнецы появились на свет с разницей в 10 лет. Фото: pixabay.com

В китайской провинции Хубэй произошли необычные роды: местная жительница родила братьев-близнецов, один из которых старше другого на 10 лет.

Как сообщает Daily Mail, в 2009 году 41-летняя китаянка решила зачать ребенка путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Из нескольких оплодотворенных эмбрионов в ее матку перенесли лишь один, а остальные заморозили. В результате она родила мальчика, которого назвала Лу-Лу.

Через десять лет сын уговорил женщину родить ему братика или сестричку. При повторном ЭКО специалисты использовали один из замороженных эмбрионов, замороженных в 2009 году. Беременность завершилась рождением второго ребенка, которому дали имя Тун-Тун.

«С медицинской точки зрения Лу-Лу и Тун-Тун — братья-близнецы», — заявляет один из врачей, помогавших китаянке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британка после рабочей смены родила ребенка, не зная о беременности.