Британка после рабочей смены родила ребенка, не зная о беременности

В Соединенном Королевстве местная жительница родила ребенка, даже не подозревая о своей беременности.

Как сообщает Daily Mail, история произошла в небольшом городке Сандерленд в графстве Тайн-энд-Уир. Там 31-летняя женщина по имени Эмма Хиндмарш отработала 12-часовую смену в местной больнице, где работает медсестрой.

Она рассказала, что в последнее время, после вспышки коронавируса, она была очень загружена на работе. Она набрала вес и думала, что потолстела из-за неправильного питания и избытка калорий.

В начале мая она пришла домой после смены в больнице и пожаловалась супругу на плохое самочувствие. Уже через несколько часов она держала на руках свою новорожденную дочь, которую назвали Изабель Роуз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в первые дни мая в Петербурге родились три двойни.