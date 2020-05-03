В первые дни мая в Петербурге родились три двойни

В начале мая в Петербурге родились три двойни. На свет они появились в родильных домах №6, №9 и №17.

Мам и малышей навестил губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Администрации Петербурга. Глава города поздравил родителей с прибавлением в семействе и осмотрел родильные дома.

В роддомах Петербурга принимаются меры для защиты от коронавируса. Медперсонал еженедельно сдает тесты и проходит обследование на наличие коронавируса. Анализы у беременных берут с 38 недели и при поступлении в роддом.

«Всего за первые месяцы 2020 года в Петербурге родились 13 тыс. 766 детей. Из них — 223 двойни и три тройни», — сообщили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге для беременных с симптомами ОРВИ выделили отдельный роддом. Туда также будут направлены будущие матери, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Для женщин развернули 75 коек.