В Петербурге беременных с симптомами ОРВИ будут отправлять в специально выделенный роддом

В Петербурге беременных с симптомами ОРВИ будут отправлять в специально выделенный роддом
Беременных обеспечат отдельным учреждением. Фото: Pixabay

Им станет родильное учреждение №16. В нем развернут 75 коек. Там будут пребывать роженицы с симптомами острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, а также беременные жительницы Петербурга, которые имели контакты с инфицированными COVID-19. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

В случае подтверждения диагноза «коронавирус», беременных будут перенаправлять в больницу имени Боткина.

Всего в настоящий момент в городе оборудовано 4013 коек для пациентов с COVID-19. В дальнейшем цифра будет увеличиваться. Больных принимают в 9 городских стационарах. Среди них имеется один детский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге развернуто более 4000 коек для больных COVID-19. Из них 3651 приходится на взрослые медицинские учреждения, а 362 на детскую больницу имени Н.Ф Филатова.

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