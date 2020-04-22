В Петербурге развернуто более 4000 коек для больных COVID-19

Ожидается, что со временем их количество будет увеличиваться.

По состоянию на 21 апреля, в Северной столице пациентов с коронавирусной инфекцией принимают 8 взрослых медицинских учреждений и 1 детское. Среди них Клиническая больница имени С.П Боткина, Городская многопрофильная больница 2, Больница святого Георгия, Госпиталь для ветеранов войн, Александровская больница, Покровская больница, Городская больница 20, городская больница 40. В общей сложности в них оборудована 3651 койка.

В детской больнице имени Н.Ф Филатова развернули 362 койки. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга.

Согласно последним статистическим данным, в городе на Неве выявлено 2267 случаев заболевания COVID-19. Успешно выздоровело 296 горожан. Не смогли справиться с тяжелым течением болезни и скончались 14 человек (трое из низ за последние сутки).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России коронавирусом заразились почти 58 тысяч человек.