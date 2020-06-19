Китаец попал в больницу с лопнувшим мочевым пузырем после 10 бутылок пива

Перед этим 40-летний мужчина выпил десять бутылок пива и лег спать на целый день. Фото: pixabay

Перед этим 40-летний мужчина выпил десять бутылок пива и лег спать на целый день. Фото: pixabay

У мужчины лопнул мочевой пузырь после того, как он 18 часов терпел позывы сходить в туалет.

Как сообщает издание Unilad, в китайской провинции Чжэцзян в больницу госпитализировали любителя пива с лопнувшим мочевым пузырем. Перед этим 40-летний мужчина выпил десять бутылок пива и лег спать на целый день. Все это время он провел в кровати, терпел и не мочился. Проснувшись, он почувствовал боль в области живота, из-за которой не мог лежать.

Мужчина обратился за медицинской помощью. Уже в больнице врачи выяснили, что его мочевой пузырь не выдержал и лопнул. Пациента отправили на экстренную операцию, сейчас его состояние улучшилось.

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