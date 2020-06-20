За полгода петербуржец украл у сожительницы 2,5 миллиона

В Приморском районе Петербурга возбуждено уголовное дело о краже. Выяснилось, что 54-летний мужчина полгода похищал деньги у сожительницы. Общий ущерб составил 2,5 млн рублей.

В полицию 19 июня обратилась 57-летняя женщина. Она сообщила, что три дня назад сожитель украл у неё крупную денежную сумму.

В этот же день в отдел полиции поступил протокол явки с повинной от упомянутого мужчины. Он рассказал, что с декабря 2019 года по июнь 2020 года тайно похищал деньги заявительницы.

По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 34-летнего мужчину задержали по подозрению в краже. Полиция полагает, что он похитил 5 тыс. рублей из банкомата на проспекте Энтузиастов в Красногвардейском районе.