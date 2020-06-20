Дочь стала фигуранткой уголовного дела за езду по Петербургу на машине отца

Дочь стала фигуранткой уголовного дела за езду по Петербургу на машине отца
Женщину задержали за езду на машине отца. Фото: unsplash.com

В Петербурге задержали 41-летнюю женщину, подозреваемую в угоне автомобиля Volkswagen Polo. Машина принадлежит её отцу — 73-летнему пенсионеру.

По данным правоохранителей, машина была угнана с 17 по 18 июня у дома 3 по улице Маршала Новикова. Полиция полагает, что женщина воспользовалась невнимательностью отца и забрала ключи от машины, после чего уехала.

«18 июня у дома 104 по улице Савушкина нарядом ДПС был остановлен указанный автомобиль под управлением мужчины 1972 года рождения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

За руль мужчина сел без документов. Дочь заявителя также находилась в салоне авто. Возбуждено уголовное дело по статье «угон без цели хищения». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль возвращен владельцу под расписку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, отобравшего дорогостоящий автомобиль у бизнесмена.

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