Дочь стала фигуранткой уголовного дела за езду по Петербургу на машине отца

В Петербурге задержали 41-летнюю женщину, подозреваемую в угоне автомобиля Volkswagen Polo. Машина принадлежит её отцу — 73-летнему пенсионеру.

По данным правоохранителей, машина была угнана с 17 по 18 июня у дома 3 по улице Маршала Новикова. Полиция полагает, что женщина воспользовалась невнимательностью отца и забрала ключи от машины, после чего уехала.

«18 июня у дома 104 по улице Савушкина нарядом ДПС был остановлен указанный автомобиль под управлением мужчины 1972 года рождения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

За руль мужчина сел без документов. Дочь заявителя также находилась в салоне авто. Возбуждено уголовное дело по статье «угон без цели хищения». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль возвращен владельцу под расписку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, отобравшего дорогостоящий автомобиль у бизнесмена.