Почти 2,5 млн жителей Петербурга самозолировались на даче

Почти 2,5 млн жителей Петербурга самозолировались на даче
Петербуржцы уезжают в загородные дома. Фото: unsplash.com

Около 2,5 млн человек, по данным Смольного, уехали из Петербурга на дачи. Покинуть город многие из них решили в связи с пандемией коронавируса и введением ограничений.

Дачи в поселках и садоводствах Ленинградской области имеют 1,2 млн петербуржцев, пишет «Город +» со ссылкой на депутата Законодательного собрания Алексея Ломова.

Еще порядка 800 тыс. человек снимают загородные дома или ездят на дачи к родственникам и друзьям. Оставшиеся 500 тыс. петербуржцев отдыхают на приусадебных участках в других городах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в 2020 году резко выросли цены на аренду дачных участков. По данным «Циан», стоимость месячного платежа поднялась с 58 тыс. рублей в 2019 году до 70 тыс. На начало июня в Петербурге арендовано на долгосрочных условиях более 80% дачных домов.

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