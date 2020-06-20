Беглов оценил готовность избирательного участка в Невском районе

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил школу №338 на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. В учреждении находятся избирательные участки №1425, 1426 и 1427 для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Беглов оценил, как организованы избирательные участки и соблюдают ли на них санитарные правила, сообщает пресс-служба Смольного.
«В целом город уже подготовился к проведению голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — заключил губернатор.
Сотрудников избирательного участка обеспечили средствами индивидуальной защиты. Участки оборудованы санитайзерами и дезинфицирующими ковриками. При входе голосующим будут мерить температуру, выдавать перчатки, маски и ручку.
На отдельных участках в дни голосования будут дежурить автомобили скорой помощи.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия планирует продлить срок тестирования членов и сотрудников аппаратов избирательных комиссий на коронавирус.