Беглов оценил готовность избирательного участка в Невском районе

Избирательный участок в Невском районе для голосования по поправкам в Конституцию. Фото: gov.spb.ru

Избирательный участок в Невском районе для голосования по поправкам в Конституцию. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил школу №338 на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. В учреждении находятся избирательные участки №1425, 1426 и 1427 для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Беглов оценил, как организованы избирательные участки и соблюдают ли на них санитарные правила, сообщает пресс-служба Смольного.

«В целом город уже ​подготовился к проведению голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — заключил губернатор.

Сотрудников избирательного участка обеспечили средствами индивидуальной защиты. Участки оборудованы санитайзерами и дезинфицирующими ковриками. При входе голосующим будут мерить температуру, выдавать перчатки, маски и ручку.

На отдельных участках в дни голосования будут дежурить автомобили скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия планирует продлить срок тестирования членов и сотрудников аппаратов избирательных комиссий на коронавирус.