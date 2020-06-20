Беглов оценил готовность избирательного участка в Невском районе

Беглов оценил готовность избирательного участка в Невском районе
Избирательный участок в Невском районе для голосования по поправкам в Конституцию. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил школу №338 на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. В учреждении находятся избирательные участки №1425, 1426 и 1427 для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Беглов оценил, как организованы избирательные участки и соблюдают ли на них санитарные правила, сообщает пресс-служба Смольного.

«В целом город уже ​подготовился к проведению голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — заключил губернатор.

Сотрудников избирательного участка обеспечили средствами индивидуальной защиты. Участки оборудованы санитайзерами и дезинфицирующими ковриками. При входе голосующим будут мерить температуру, выдавать перчатки, маски и ручку.

На отдельных участках в дни голосования будут дежурить автомобили скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия планирует продлить срок тестирования членов и сотрудников аппаратов избирательных комиссий на коронавирус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов избирательная комисия невский район новости спб уик
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов оценил готовность избирательного участка в Невском районе
В Кремле отношения России и Польши назвали плохими
Почти 2,5 млн жителей Петербурга самозолировались на даче
ГИК намерен продлить срок тестирования членов избиркомов на COVID-19
Жители Всеволожска два дня сидят без света из-за урагана
В Ленобласти прозвучит оповещение о нападении нацистской Германии
Дочь Янковского рассказала об эротической сцене с бананом
Похудевшего Баскова перестали узнавать знакомые