«Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за коронавируса

«Динамо» не полетело на матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса.

Матч должен был состояться завтра, 21 июня. На официальном сайте клуба нет заявки на игру. Как сообщает Metaratings, бело-голубые остались в Москве и заперлась на базе.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция обнаружена у Клинтона Н’Жи и Шарля Каборе. Кроме того, коронавирус подозревают у нападающего Себастьяна Шиманьского.

Напомним, у шести игроков «Ростова» также обнаружили коронавирус. Матч с ФК Сочи» не стали переносить. Играть против «Сочи» пришлось 18-летним резервистам из «Ростова». Молодые ребята не смогли переиграть взрослых мастеров. В итоге матч закончился со счетом 1:10 в пользу «Сочи».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбольный клуб «Ростов» ушел на двухнедельный карантин. Причиной этого стали шесть случаев коронавируса среди спортсменов. Предполагаемых зараженных изолировали от основной команды. В контакте с ними были 42 человека: все футболисты, тренерский штаб и персонал «Ростова».