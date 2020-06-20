В Сан-Франциско протестующие снесли памятник автору гимна США

Протестующие снесли три памятника в Сан-Франциско, один из которых принадлежал автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки.

Кроме того, участники протестов повредили монументы 18-го президента США Улисса Гранта и миссионера Хуниперо Серра, сообщает NBC Bay Area.

Возле места, где снесли памятник Гранту собралось около 400 человек. Как сообщает телеканал, обошлось без столкновений между протестующими и полицейскими.

Снос памятников историческим деятелям в США начался на фоне протестов против расовой дискриминации после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Акции протеста начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. Задержанный не оказывал сопротивления. Он кричал, что не может дышать, но полиция не обращала внимания на его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.