«Держался за столб и кричал»: у «Приморской» двое среди ночи пытались увезти пенсионера

На Васильевском острове местных жителей разбудили крики пенсионера. Двое пытались увезти его в неизвестном направлении.

Инцидент случился в ночь на воскресенье, 21 июня. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, у станции метро «Приморская» прохожие заметили дедушку, который держался за столб и кричал.

Свидетели случившегося также добавили, что рядом с пенсионером находились мужчина и женщина, которые были в нетрезвом виде. При этом мужчина представился полицейским и заявил, что пенсионер сбежал из психоневрологического диспансера.

Прохожих эта история не убедила, они вызвали полицию. В результате «полицейского» и его спутницу задержали.

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