На трассе «Кола» Renault влетел в УАЗ, двое погибли

В Ленинградской области правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Кола». Авария унесла две жизни.

Трагедия случилась в воскресенье, 21 июня. Дорогу не смогли поделить Renault и УАЗ «Патриот». Как сообщил УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и области, женщина за рулем иномарки по неизвестным причинам выехала на полосу встречного движения и врезалась в УАЗ.

В результате водитель и пассажир Renault умерли на месте, еще один пассажир, а также водитель отечественного автомобиля были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

По факту аварии проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД едва не произошло ДТП с участием пешеходов. Двое оказались на дороге перед несущейся машиной.