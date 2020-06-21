«Прям перед машиной»: двое пешеходов бегали ночью по КАД

&#171;Прям перед машиной&#187;: двое пешеходов бегали ночью по КАД
Пешеходы пробежали перед машиной. Фото: vk.com/spb_today

На КАД едва не произошло ДТП с участием пешеходов. Двое оказались на дороге перед несущейся машиной.

Инцидент случился сегодня ночью, 21 июня. Запись с видеорегистратора опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

«Прям перед машиной», — написал автор записи.

На кадрах видно, что перед транспортным средством пробежали два пешехода. На каком участке кольцевой произошел инцидент, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у «Приморской» двое среди ночи пытались увезти пожилого мужчину. Один из них представился полицейским. Пенсионер кричал и держался за столб.

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