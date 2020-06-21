«Забота о народе»: Си Цзиньпин и его отец как служители граждан КНР

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин вырос в революционно настроенной семье и получил строгое воспитание своего отца, Си Чжунсюня, который привил будущему лидеру страны любовь к народу и желание служить на благо граждан КНР.

Си Цзиньпин во многом старался походить на отца. Так, в 1980-1990-х годах были разрушены мемориальны объекты, посвященные памяти политического деятеля императорской эпохи Линь Цзэсюя. Си Чжунсюнь оказал важнейшее содействие в восстановлении утраченных памятников. Кроме того, он сделал огромный вклад в развитие провинции Гуандун, определив её передовое экономическое развитие, рассказывают в Медиакорпорации Китая.

Примеру Си Чжунсюня активно следовал талантливый сын, Си Цзиньпин, который также взял на себя ответственность продолжать традиции по реформированию Китая. Помимо этого, лидер КНР озаботился качественным водосбором в реке Хуанхэ. Благодаря его содействию, экологическая составляющая стала одним из приоритетов государственной стратегии Китая. Отметим, что и отец, и сын неоднократно подчеркивали, что являются служащими китайского народа.