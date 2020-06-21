Трехмесячный мальчик умер в частном доме под Всеволожском

Перед смертью у младенца поднялась температура. Фото: pixabay

Перед смертью у младенца поднялась температура. Фото: pixabay

Маленький ребенок скончался минувшей ночью в одном из садоводств в Ленинградской области.

Согласно информации правоохранителей, все произошло в садоводстве «Карасаари» во Всеволожском районе Ленобласти. Мальчик, которому всего три месяца, умер примерно в четыре часа ночи 21 июня в частном доме, расположенном на 47 км дороги «Петербург — Пески», сообщает 47news.

По предварительным данным, незадолго до его смерти у ребенка поднялась температура. Из-за чего это произошло — пока неизвестно. Все обстоятельства смерти установят сотрудники районного отдела Следственного комитета региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что придавившая младенца пьяная мать предстанет перед судом в Ленобласти. Малыш погиб под весом тела собственной матери.