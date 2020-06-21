Больные коронавирусом с высоким уровнем стресса чаще умирают

Речь идет о любом стрессе, начиная от неприятной жизненной ситуации и заканчивая стрессом после операции. Фото: pixabay.com

Речь идет о любом стрессе, начиная от неприятной жизненной ситуации и заканчивая стрессом после операции. Фото: pixabay.com

Высокий уровень кортизола в организме зараженного может увеличить риск смерти от коронавирусной инфекции, выяснили ученые.

Соответствующее исследование провели британские ученые из лондонского Имперского колледжа, оно опубликовано в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology. Известно, что организм реагирует на стрессовую ситуацию, повышая уровень кортизола. Речь идет о любом стрессе, начиная от неприятной жизненной ситуации и заканчивая стрессом после операции.

Поднимающийся уровень кортизола влияет на иммунную систему, сердце и изменяет обмен веществ. Исследование показало, что повышенный уровень кортизола повышает риск летального исхода от коронавируса. Кроме того, пациенты с COVID-19 с таким уровнем гормона чаще сталкиваются с тяжелыми симптомами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью течения коронавируса.