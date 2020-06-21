Названы актеры, имена которых увековечат на «Аллее славы» в Голливуде

В Голливуде огласили список актеров и музыкантов, чьи звезды появятся на «Аллее славы» в следующем году.

Как сообщает издание Variety, перечень тех, чье имя будет увековечено на аллее в 2021 году, объявлен голливудской торговой палатой. Эксперты рассмотрели несколько сотен кандидатур, однако в окончательный список попали лишь 35 звезд.

Так, свою звезду на «Аллее славы», среди прочих, получат Бенедикт Камбербэтч, Кортни Кокс, Шайа Лабаф, Наоми Уоттс, Лора Линни, Сара Полсон, Келли Кларксон, Сара Брайтман, Зак Эфрон. Кроме того, в этот раз две звезды установят посмертно — джазмену Чарли Паркеру и оперному певцу Лучано Паваротти.

Даты проведения церемоний закладки пока не называются.

Голливудская «Аллея Славы» растянулась на 15 кварталов по обеим сторонам Голливудского бульвара и Уайн-Стрит. На ее тротуарах расположено множество звезд с именами знаменитых артистов. Ее смело можно назвать визитной карточкой Лос-Анджелеса и памятником шоу-бизнесу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что церемонию «Оскар» отложили на два месяца.