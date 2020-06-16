Церемонию «Оскар» отложили на два месяца

Церемонию &#171;Оскар&#187; отложили на два месяца
Премию "Оскар" перенесли. Фото: pixabay.com

Американская киноакадемия приняла решение о переносе вручения 93-й премии «Оскар». Церемония пройдет 25 апреля 2021 года.

Изначально «Оскар» должен был пройти 28 февраля. Решение о переносе принято в связи с пандемией коронавируса. Организаторы сообщили, что намерены дать кинематографистам больше времени на работу над картинами и их прокат. Съемочные графики многих проектов были передвинуты из-за вспышки инфекции.

Для того, чтобы претендовать на «Оскар», необходимо выпустить фильм с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года. Прежде представить картины нужно было до конца 2020 года.

Решение о переносе «Оскара» принимают в четвертый раз за всю историю премии. Церемонию откладывали из-за наводнения в Лос-Анджелесе, убийства Мартина Лютера Кинга и покушения на Рональда Рейгана.

Шорт-лист претендентов на Оскар озвучат в феврале 2021 года. Номинантов объявят 15 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» отложили на две недели. Выход картины состоится 31 июля.

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