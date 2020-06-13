Студия перенесла премьеру «Довода» Кристофера Нолана

Студия перенесла премьеру &#171;Довода&#187; Кристофера Нолана
Кадр из фильма "Довод" Кристофера Нолана

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» отложили на две недели. Выход картины состоится 31 июля.

Ожидалось, что увидеть «Довод» зрители смогут уже 17 июля. Однако студия Warner Bros приняла решение о переносе.

Причиной этого, предположительно, стала пандемия коронавируса. По мнению инсайдеров, студия не хочет рисковать выходом потенциального хита на фоне медленного открытия кинотеатров и угрозы распространения COVID-19.

Сюжет «Довода» развернется во время квантовой холодной войны. Фильм снят в жанре шпионского триллера и рассказывает об агенте секретной организации, который пытается остановить опасного террориста. Главные роли в картине исполнили Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания Disney назвала даты выхода своих будущих проектов в России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
довод кино кристофер нолан фильм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Огонь охватил два дома на улице Свободы
Эксперт объяснил, почему Россия должна опасаться вторжения НАТО
Студия перенесла премьеру «Довода» Кристофера Нолана
В коммунальной квартире на Рылеева ночью произошел пожар
Названы «скрытые» признаки коронавируса у бессимптомных
После открытия Zara на Невском собирает километровые очереди
В Ленобласти с 15 июня снимают запрет на каршеринг
Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда