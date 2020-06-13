Студия перенесла премьеру «Довода» Кристофера Нолана

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» отложили на две недели. Выход картины состоится 31 июля.

Ожидалось, что увидеть «Довод» зрители смогут уже 17 июля. Однако студия Warner Bros приняла решение о переносе.

Причиной этого, предположительно, стала пандемия коронавируса. По мнению инсайдеров, студия не хочет рисковать выходом потенциального хита на фоне медленного открытия кинотеатров и угрозы распространения COVID-19.

Сюжет «Довода» развернется во время квантовой холодной войны. Фильм снят в жанре шпионского триллера и рассказывает об агенте секретной организации, который пытается остановить опасного террориста. Главные роли в картине исполнили Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.

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