Японцы теперь могут виртуально пожениться на Луне и на дне океана

Японцы теперь могут виртуально пожениться на Луне и на дне океана
Церемонию можно провести на поверхности Луны или на дне океана в окружении морских обитателей. Фото: Pixabay

Из-за коронавируса люди начали придумывать все более изощренные способы проведения торжественных церемоний. Одним из таких видов услуг стала виртуальная свадьба.

Как сообщает РИА Новости, в Японии запустили проект V-Wedding, с помощью которого влюбленные парочки могут сыграть свадьбу онлайн. К тому же, на ней смогут присутствовать те гости, которые не смогли бы приехать на свадьбу и до пандемии — например те, кто болен, или живет за границей. У тому же, такой формат может жить и после снятия карантина.

На столь необычной церемонии бракосочетания гости смогут увидеть молодоженов в необычной обстановке и пообщаться с ними онлайн. Так, церемонию можно провести на поверхности Луны или на дне океана в окружении морских обитателей. Эту картину смогут увидеть гости, однако сами молодожены будут видеть только зеленый экран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что турецкая газета случайно «поженила» Зеленского на Вере Брежневой.

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