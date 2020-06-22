В Китае утонули восемь детей: семеро хотели спасти друга

Мальчик упал в реку и ему руку помощи протянули его друзья. В итоге не выжил никто.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем сообщает Центральное телевидение Китая. Все случилось в воскресенье в городе центрального подчинения Чунцин в Китае. Там школьник угодил в реку, ему на выручку пришли семеро друзей. В результате все дети утонули.

О пропаже школьников сообщили во второй половине дня. Их искали пожарные, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Все тела достали из воды только утром.

По предварительным данным, дети учились в одном учебном заведении. На выходном они отправились гулять у плотины, что завершилось трагедией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в карьере во Всеволожском районе утонул молодой человек. На место происшествия прибыла аварийно-спасательная служба. По словам очевидцев, молодого человека достали. Спасатели искали его семь часов.