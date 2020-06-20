В карьере во Всеволожском районе утонул молодой человек

В карьере во Всеволожском районе утонул молодой человек
В карьере под Всеволожском утонул молодой человек. Фото: vk.com/spb_today.

В карьере во Всеволожском районе Ленобласти утонул молодой человек.

Трагедия случилась в субботу, 20 июня под Всеволожском

«Сегодня в 18:00 искали утонувшего парня в карьере под Всеволожском», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыла аварийно-спасательная служба. По словам очевидцев, молодого человека достали. Спасатели искали его семь часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте список мест, которые являются пригодными для купания. Речь идет о водоемах, расположенных в Ленинградской области.

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Всеволожск карьер утонул
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В карьере во Всеволожском районе утонул молодой человек
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