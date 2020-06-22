Адвокат Ефремова рассказал, почему актер сел пьяным за руль

Помощь артиста понадобилась его другу.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем сообщает издание «Собеседник». Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил, что подтолкнуло артиста сесть пьяным за руль. Оказывается, ему позвонил друг и попросил о помощи. Мать и жена знакомого попали в больницу в тяжелом состоянии, а сам мужчина в этот момент находился в Украине. Ефремов, не задумываясь, отправился в путь. Пашаев отметил, что актер ни в коем случае не пытается выкрутиться в сложившейся ситуации и не хочет избегать наказания.

Напоминаем, что все случилось в ночь с 8 на 9 июня. Ефремов в центре Москвы вылетел на своем автомобиле на встречную полосу и спровоцировал смертельное ДТП – погиб водитель машины службы доставки. В крови звезды нашли не только следы алкоголя, но и наркотических веществ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сцены с Ефремовым вырежут из сериала после смертельного ДТП.