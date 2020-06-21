Сцены с Ефремовым вырежут из сериала после смертельного ДТП

Российского актера Михаила Ефремова решили вырезать из сериала «Вампиры средней полосы», сообщает его коллега по сериалу актер Дмитрий Лысенков.

Как сообщает «Комсомольская правда», решение о том, чтобы вырезать сцены с Ефремовым, приняли продюсеры проекта. Более того, главную роль отдадут другому актеру, а в театральных постановках роли

Ефремова будет играть его сын Никита Ефремов. Издание уточнило, что в еще не вышедшие полнометражные фильмы, в которых присутствует Ефремов, изменения вноситься не будут.

Напомним, Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, когда сел за руль в нетрезвом виде. Он вылетел на своем автомобиле на встречку, где врезался в автомобиль, за рулем которого находился Сергей Захаров. Последний получил серьезные травмы и скончался в реанимации. Позже в его крови нашли следы алкоголя и наркотиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экспертиза подтвердила вменяемость Ефремова.