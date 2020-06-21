Сцены с Ефремовым вырежут из сериала после смертельного ДТП

Сцены с Ефремовым вырежут из сериала после смертельного ДТП
Михаил Ефремов. Кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Российского актера Михаила Ефремова решили вырезать из сериала «Вампиры средней полосы», сообщает его коллега по сериалу актер Дмитрий Лысенков.

Как сообщает «Комсомольская правда», решение о том, чтобы вырезать сцены с Ефремовым, приняли продюсеры проекта. Более того, главную роль отдадут другому актеру, а в театральных постановках роли

Ефремова будет играть его сын Никита Ефремов. Издание уточнило, что в еще не вышедшие полнометражные фильмы, в которых присутствует Ефремов, изменения вноситься не будут.

Напомним, Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, когда сел за руль в нетрезвом виде. Он вылетел на своем автомобиле на встречку, где врезался в автомобиль, за рулем которого находился Сергей Захаров. Последний получил серьезные травмы и скончался в реанимации. Позже в его крови нашли следы алкоголя и наркотиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экспертиза подтвердила вменяемость Ефремова.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
михаил ефремов сериал смертельное ДТП
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Учеными разработан ингалятор для тех, кто лечится от COVID-19 из дома
Сцены с Ефремовым вырежут из сериала после смертельного ДТП
Таиланд отказывается принимать небогатых туристов
Съемки фильма о Викторе Цое подошли к концу
Российскую вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам
Вдова Иосифа Кобзона попала в больницу с подозрением на COVID-19
Японцы теперь могут виртуально пожениться на Луне и на дне океана
Subaru и Skoda не поделили перекресток Богатырского и Стародеревенской