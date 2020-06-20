Экспертиза подтвердила вменяемость Ефремова

Психиатрическая экспертиза установила, что актер Михаил Ефремов является вменяемым. Артист находится под следствием по обвинению в смертельном ДТП.

«Он действительно проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым», — приводит «РИА Новости» слова источника в правоохранительных органах.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест по обвинению в ДТП. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль, за рулем которого находился актер, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургонов. Водитель второй машины, курьер Сергей Захаров, скончался в больнице.

Позднее экспертиза установила, что Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения. В крови его обнаружены следы наркотиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья Сергея Захарова отказалась от денег, предложенных Михаилом Ефремовым. Они намерены добиваться справедливого суда.