Экспертиза подтвердила вменяемость Ефремова

Экспертиза подтвердила вменяемость Ефремова
Михаил Ефремов. Кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Психиатрическая экспертиза установила, что актер Михаил Ефремов является вменяемым. Артист находится под следствием по обвинению в смертельном ДТП.

«Он действительно проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым», — приводит «РИА Новости» слова источника в правоохранительных органах.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест по обвинению в ДТП. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль, за рулем которого находился актер, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургонов. Водитель второй машины, курьер Сергей Захаров, скончался в больнице.

Позднее экспертиза установила, что Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения. В крови его обнаружены следы наркотиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья Сергея Захарова отказалась от денег, предложенных Михаилом Ефремовым. Они намерены добиваться справедливого суда.

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