В сеть попала переписка с женой Захарова по компенсации от Ефремова

В интернете опубликовали переписку жены Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В ней вдова обсуждает компенсацию, предложенную артистом.

Скриншоты сообщений обнародовал адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова. Сделал он это для того, чтобы прекратить спекуляции на тему того, что близкие погибшего якобы согласились принять деньги от Ефемова.

Вдова Захарова Маргарита на публикацию сообщений согласилась. Родственники погибшего по-прежнему отказываются брать деньги от актера и настаивают на справедливом суде. Решать вопрос в мирном ключе семья Захарова не намерена.

«Мы хотим справедливости», — приводит слова Маргариты Захаровой RT.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актера Михаила Ефремова допрашивали пять часов по делу о ДТП. В здание полиции его привезли в сопровождении ФСИН, а после на служебной машине доставили к месту, где он отбывает домашний арест.