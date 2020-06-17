Ефремова снова допрашивали пять часов

Еще один допрос актера Михаила Ефремова по делу о ДТП продолжался пять часов.

Актера привезли на допрос в здание ГСУ ГУ МВД Москвы в сопровождении сотрудника ФСИН на служебной машине около трех часов дня, сообщает РИА «Новости». После окончания допроса его вывели из здания и увезли.

Громкое ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в Москве у Смоленской площади. Напомним, в аварию попали Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada под управлением Сергея Захарова, который работал курьером. По данным следствия, актер выехал на полосу встречного движения с превышением скорости и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был нетрезв. Также у него в крови нашли следы наркотиков.

По решению суда, он будет находиться под домашним арестом до 9 августа.

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