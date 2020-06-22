Беглов возложил цветы к монументу Матери-Родины на Пискаревском кладбище

Беглов возложил цветы к монументу Матери-Родины на Пискаревском кладбище
Александр Беглов возложил цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Фото: gov.spb.ru

В День памяти и скорби на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония. Цветы и венки к монументу Матери Родины возложил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Участие в церемонии приняли председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войн Василий Волобуев и другие.

Память жертв Великой Отечественно войны также почтили на Серафимовском кладбище, на площади Победы, у Арки Победы, на Смоленском, Невском и Богословском кладбищах, сообщает пресс-служба Смольного. Все церемонии проходили с соблюдением противоэпидемических мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям региона в связи с Днем памяти и скорби.

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