Консульство Финляндии возобновляет прием документов на визы

Консульство Финляндии возобновляет прием документов на визы
Финское консульство возобновляет прием документов на визы. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге начинает прием документов на визы. Подать заявление на получение шенгена смогут отдельные категории граждан.

Заявления принимаются от трех категорий заявителей. Основанием может стать воссоединение с семьей, обучение на территории страны, если очный семестр начнется осенью, а также ходатайство о получении разрешения на пребывания работника или иного вида занятости.

Прием документов на сезонную работу пока не осуществляется, сообщает пресс-служба Генконсульства Финляндии. Туристы подать визы также не могут.

Границы между Россией и Финляндией пока закрыты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия пока не готова принять жителей России в связи с эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса. При этом страна открыла границы для Норвегии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии и Литвы.

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