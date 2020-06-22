Консульство Финляндии возобновляет прием документов на визы

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге начинает прием документов на визы. Подать заявление на получение шенгена смогут отдельные категории граждан.

Заявления принимаются от трех категорий заявителей. Основанием может стать воссоединение с семьей, обучение на территории страны, если очный семестр начнется осенью, а также ходатайство о получении разрешения на пребывания работника или иного вида занятости.

Прием документов на сезонную работу пока не осуществляется, сообщает пресс-служба Генконсульства Финляндии. Туристы подать визы также не могут.

Границы между Россией и Финляндией пока закрыты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия пока не готова принять жителей России в связи с эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса. При этом страна открыла границы для Норвегии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии и Литвы.