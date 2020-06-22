На месте SPAR в Петербурге открылись две «Ленты»

Сеть супермаркетов «Лента» открыла две новые точки. Магазины начали работу в помещениях, ранее принадлежавших SPAR.

Первый магазин открылся на улице Михаила Дудина, 6, сообщает пресс-служба «Ленты». Общая площадь супермаркета составляет 1 тыс. 605 кв. метров. На торговое пространство отводится 982 кв. метра. В магазине работают девять кассовых аппаратов, рядом оборудована парковка на 100 машиномест. Работать «Лента» на Михаила Дудина будет в круглосуточном режиме.

Второй магазин расположен на Дунайском проспекте, 25. Площадь его составляет 1 тыс. 597 кв. метров. В торговом зале установлено девять кассовых аппаратов. У магазина обустроена парковка на 80 автомобилей. Магазин работает с 8:00 до 23:00.

Магазины на Михаила Дудина и Дунайском стали первыми, открытыми «Лентой» в Петербурге в 2020 году. В России работает 248 гипермаркетов и 133 супермаркета «Лента».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на петербургский рынок выходят магазины торговый сети Green.