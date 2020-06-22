Очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП на КАД

Очевидцы рассказали подробности массового ДТП на КАД, в котором погиб один человек и семеро пострадали.

«На КАД Камаз на скорости въехал в легковые подмял машину (российский автором), водитель подмятой машины (там даже трудно понято что это за машина) — чуть жив, точно под реанимацию, пассажир скончался», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Камазист,русский парень,разогнался и по ходу отвлёкся и со всей дури влетел. Рэнж во время увидел и стал уходить,но не смог. В итоге кульбит и упал на Мазду. Хорошо,что в Мазде одна девушка была», — рассказали другие очевидцы произошедшего.

Вечером 22 июня на девятом километре КАД произошло ДТП с участием «Камаза» и пяти легковых автомобилей. В результате ДТП погиб один человек и еще семь пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что двое из пострадавших оказались заблокированы. Прибывшие спасатели вызволяли их из разбитых машин. Один из участников аварии скончался от полученных травм.