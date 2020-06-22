В Копорье легковушка снесла забор и влетела в опору моста крепости

В Копорье легковушка снесла забор и влетела в опору моста крепости
Иномарка влетела в опору моста. Фото: vk.com/spb_today

В крепости Копорье в Ленобласти легковой автомобиль скатился вниз, снес ограждение и врезался в мост.

Кадры с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что иномарка уткнулась в один из пролетов моста крепости.

«Отличная парковка», — написал в комментариях подписчик.

Другие подробности дорожного инцидента не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоцикл разлетелся на части после столкновения с легковушкой на Полюстровском проспекте. К месту дорожно-транспортного происшествия прибыли машина реанимации и сотрудники МЧС.

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