В Копорье легковушка снесла забор и влетела в опору моста крепости

В крепости Копорье в Ленобласти легковой автомобиль скатился вниз, снес ограждение и врезался в мост.

Кадры с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что иномарка уткнулась в один из пролетов моста крепости.

«Отличная парковка», — написал в комментариях подписчик.

Другие подробности дорожного инцидента не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоцикл разлетелся на части после столкновения с легковушкой на Полюстровском проспекте. К месту дорожно-транспортного происшествия прибыли машина реанимации и сотрудники МЧС.