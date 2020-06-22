Мотоцикл разлетелся на части после столкновения с легковушкой на Полюстровском

В Петербурге на Полюстровском проспекте произошло ДТП с участием легкового авто и мотоцикла. На месте работают медики и спасатели.

Авария случилась сегодня, 22 июня, на участке перед Кантемировской улицей. Кадры с места дорожного инцидента появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что передняя часть мотоцикла разлетелась вдребезги, транспорт брошен посреди проезжей части. У легкового авто разбита фара и помята боковая часть. На месте реанимация и МЧС.

«Ниссан не пропустил мотоциклиста», — написал автор записи.

Свидетели случившегося также отметили, что движение на участке затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в массовом ДТП на КАД семеро пострадали, один человек погиб. Дорогу не смогли поделить шесть легковых автомобилей и большегруз.