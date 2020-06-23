Университет ИТМО подготовит первых в России специалистов по беспилотникам

Университет ИТМО подготовит первых в России специалистов по беспилотникам
Учебная программа разработана Университетом ИТМО и компанией "Газпромнефть". Фото: пресс-служба ИТМО

В Северной столице впервые в России начнут готовить специалистов, профилем которых станет беспилотный транспорт.

Учебная программа разработана Университетом ИТМО и компанией «Газпромнефть», об этом сообщили в пресс-службе последней.

Проект ориентирован на студентов, у которых есть опыт в IT и машинном обучении. После обучения выпускники смогут разрабатывать и эксплуатировать беспилотный транспорт в нефтегазовой отрасли.

Планируется, что в этом году примут 30 будущих магистров на бюджетной и контрактной основе. Студентам предложат практику и стажировку в Центре беспилотных технологий «Газпромнефти».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поступить в магистратуру «Световой дизайн» ИТМО можно из дома и без экзаменов. Абитуриентам не придется выходить из дома, чтобы поступить в петербургский вуз.

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