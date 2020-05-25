Поступить в магистратуру «Световой дизайн» ИТМО можно из дома и без экзаменов

Поступить в магистратуру &#171;Световой дизайн&#187; ИТМО можно из дома и без экзаменов
Экзамены назначены на 8 и 9 июля, а также 3 и 4 августа. Фото: Университет ИТМО

Поступить в магистратуру «Световой дизайн» Университета ИТМО в 2020 году можно без экзаменов. Абитуриентам не придется выходить из дома, чтобы поступить в петербургский вуз.

Желающим стать студентом указанной образовательной программы необходимо лишь презентовать свой проект на конкурсе портфолио, сделать это можно дистанционно. Победители смогут миновать вступительные испытания, их имена будут известны 20 июня.

Как сообщили в пресс-службе ИТМО, заявку можно подать до 8 июня через сайт образовательной программы.

Жюри будет оценивать проекты на темы «Дизайн городской среды» или «Дизайн интерактивной среды». Фото: Университет ИТМО

Кто не захочет участвовать в конкурсе, сможет подать документы и сдать экзамены онлайн. Вступительные испытания назначены на 8 и 9 июля, а также 3 и 4 августа.

Все подробности можно будет узнать на дне открытых дверей. Мероприятие также пройдет в дистанционном формате 28 мая в 17 часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что программист ИТМО разработал приложение для безопасных прогулок по Петербургу.

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Поступить в магистратуру «Световой дизайн» ИТМО можно из дома и ...
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