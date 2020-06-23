Детские лагеря в Ленобласти начнут принимать ребят в июле

Детские лагеря в Ленобласти начнут принимать ребят в июле
Детские лагеря откроются со 2 июля. Фото: pixabay

Всеобщая летняя оздоровительная кампания для детей запускается со 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Вопрос об открытии лагерей в 47 регионе обсуждался во время совещания с главой Ленобласти Александром Дрозденко. Детские лагеря откроют только с учетом обязательного выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

Со 2 июля свои двери откроют стационарные лагеря, круглосуточные лагеря при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады. Всего в Ленобласти есть 610 организаций отдыха и оздоровления детей.

Стоит отметить, что один лагерь не будет принимать детей из разных регионов.

На летнюю оздоровительную кампанию в этом году выделили почти 890 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детские лагеря Ленобласти открыли заезд в карантинном режиме.

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